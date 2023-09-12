نقابة الأطباء تعلن عدم توجه جميع الأطباء لأماكن عملهم في وزارة الصحة اليوم

أعلنت نقابة الأطباء في الضفة الغربية، عن عدم توجه جميع الأطباء بمن فيهم المدراء إلى أماكن عملهم في جميع مرافق وزارة الصحة ومستشفياتها صباح اليوم الثلاثاء، محملة حكومة رام الله المسؤولية.

ودعت الأطباء، في بيان، إلى وقف التعليم الطبي في جميع كليات الطب وفي المستشفيات الحكومية والخاصة، اليوم، وإلى اعتصام حاشد بمدينة رام الله الخميس المقبل.

وحذرت من المساس بها كـ"هيئة وجسم نقابي ومنتسبيها، وإن حصل فإنه سيتم الامتناع عن تقديم الخدمات الطبية في مرافق القطاع الصحي العام والخاص والأهلي".

وقد شهدت أقسام الطوارئ في جميع المستشفيات الحكومية بالضفة الغربية، الأربعاء الماضي، إضرابًا عن العمل، بدعوة من نقابة الأطباء، رفضا "للتشهير وتهديد الأطباء".

وقالت النقابة في بيان لها، إنه "تم إرسال تهديدات عبر حسابات وهمية لأطباء وطبيبات، تحمل التهديد الجسدي والمجتمعي، والتحريض والتشهير بالأطباء، معتبرةً ذلك مساً بالمنظومة الطبية وكرامة منتسبيها".

وكانت نقابة الاطباء عقدت مؤتمرا صحافيا عصر الاثنين، أمهلت فيه حكومة اشتية للاستجابة لما طالبت به بشأن "وقف التشهير المتعمد بالأطباء وحمايتهم"

وقال نقيب الاطباء شوقي صبحة في المؤتمر "اليوم هو آخر يوم بعد المهلة النقابية للحكومة بوقف التشهير المتعمد بالأطباء وحماية الأطباء".

المصدر / فلسطين أون لاين