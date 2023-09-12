ليبيا: أكثر من ألفي قتيل جراء إعصار "دانيال" في درنة

ذكر مسؤولون ليبيون في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، الإثنين، أن إعصار "دانيال" الذي يضرب شرقي البلاد خلّف أكثر من ألفي قتيل بمدينة درنة.

وقال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، في تصريحات صحفية إن عدد الضحايا في مدينة درنة وحدها "يفوق ألفي قتيل"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الليبية.

ووصف حماد الأوضاع في درنة بأنها "كارثية وغير مسبوقة"، موضحا أن "أحياء سكنية اختفت بعد أن جرفتها السيول إلى البحر، مع الآلاف من سكانها".

وطالب حماد العناصر الطبية بالتوجه إلى درنة فورا، لتقديم المساعدة.

بدوره، قال عصام أبو زريبة وزير الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، إنه "تم العثور على أكثر من 1500 جثة من الضحايا، تحت الأنقاض في درنة".

وأشار إلى أن عدد المفقودين في درنة "يصل إلى 7 آلاف" جراء السيول.

من جهته، طالب عضو المجلس البلدي لمدينة درنة أحمد أمدور، بتدخل دولي لإنقاذ سكان المدينة التي اجتاحتها الفيضانات، بينما أعلنت الأمم المتحدة تكليف فريق طوارئ لدعم السلطات المحلية هناك.

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الإثنين، كل البلديات التي تعرضت للسيول والفيضانات شرقي البلاد "مناطق منكوبة".

والأحد، اجتاحت العاصفة المتوسطية "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، وفق مراسل الأناضول.

المصدر / وكالات