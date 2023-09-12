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حماس تعزّي بضحايا الإعصار والفيضانات في ليبيا

12 سبتمبر 2023 . الساعة 00:26 بتوقيت القدس
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تقدمت حركة "حماس" بأحر التعازي والمواساة إلى دولة ليبيا الشقيقة، قيادةً وشعباً، في ضحايا الفيضانات والعواصف التي تسبب بها الإعصار "دانيال" شرق ليبيا.

وأسفر الإعصار عن مقتل وإصابة المئات، إضافة للأضرار المادية الجسيمة التي تسبب بها الإعصار.

وقالت "حماس" في تصريح صحفي الإثنين: "إننا وإذ نعزي ليبيا في هذا المصاب المُفجع، لنُعرب عن تضامننا الكامل معهم في هذه المحنة الأليمة، وندعو الله أن يحفظ الشعب الليبي الشقيق من كل مكروه وسوء، ويرزق أهالي الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء".

 وسألت الحركة المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، والسلامة للمفقودين والمتضررين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #ليبيا #الإعصار دانيال

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