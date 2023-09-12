هل يرحل كلوب عن ليفربول لقيادة منتخب ألمانيا؟

شفت تقارير صحفية بريطانية عن موقف الألماني يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، من تدريب منتخب ألمانيا، بعد وضع اسمه على رأس قائمة المرشحين لتولي المهمة.



ويأتي ذلك بعد إقالة هانسي فليك من تدريب منتخب ألمانيا، عقب الخسارة الكبيرة من اليابان (4-1) في مباراة وديّة أقيمت على ملعب "فولكس فاغن آرينا".



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن قائمة المرشحين لتدريب ألمانيا تضم إلى جانب اسم كلوب، مدرب بايرن ميونخ السابق يوليان ناغلسمان، والنمساوي أوليفر غلاسنر مدرب فولفسبورغ وآينتراخت فرانكفورت السابق.



ومن المنتظر أن يرفض كلوب تولي مهمة تدريب المنتخب الألماني، وفقًا لما أوردته الصحيفة البريطانية، احترامًا لعقده مع الريدز، والذي يستمر لثلاث سنوات.



وأكدت تقارير في ألمانيا أن الاتحاد الألماني "مفتون" بكلوب ويدرس خطوة التعاقد معه نهاية الموسم، لكن يبقى ناغلسمان المرشح الأوفر حظًا لتولي تدريب المنتخب.



وسبق لكلوب أن قال في تصريحات سابقة: "وظيفة المدرب الوطني ستكون شرفًا عظيمًا، ليس هناك شك في ذلك"، قبل أن يستدرك مؤكدًا التزامه بعقده مع نادي ليفربول.



وأضاف: "إنها وظيفة مثيرة للاهتمام، لكنني لا أعرف حتى الآن ما إذا كنت سأفعل شيئًا مختلفًا تمامًا بعد رحيلي عن ليفربول، أريد أن أبقي خياراتي مفتوحة".

المصدر / فلسطين اونلاين