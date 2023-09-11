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أسفرت عن إصابة جندي و5 مستوطنين

49 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

11 سبتمبر 2023 . الساعة 23:21 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز معلومات فلسطيني "معطى" 49 عملًا مقاومًا بالضفة، أبرزها 4 عمليات إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية، والتصدي للمستوطنين وتحطيم 16 مركبة، ومواجهات في 17 نقطة، أسفرت عن 6 إصابات في صفوف الاحتلال.

وأطلق مقاومون النار والزجاجات الحارقة صوب قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم عقبة جبر في اريحا.

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وأصيب جندي إسرائيلي و4 مستوطنين وتحطيم أكثر من 13 مركبة للمستوطنين في عزون والنبي الياس في قلقيلية، كما استهدف المقاومون قوات الاحتلال بإطلاق النار وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة خلال اقتحام بلدة عزون.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال قرب قرية رمون في رام الله، وحطم الشبان الثائر مركبة مستوطنين قرب شقبا.

وأصيب مستوطن خلال تحطيم مركبته قرب مستوطنة "حافت جلعاد"، وحطم الشبان مركبة مستوطنين قرب حوارة في نابلس.

كما استهدف المقاومون قوات الاحتلال بالرصاص في حي البيادر ومخيم جنين، وألقوا عبوة ناسفة على حاجز الجلمة.

واندلعت مواجهات في 17 نقطة، شهدتها مناطق القدس ورام الله وجنين وقلقيلية ونابلس وأريحا والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

وأحصى المركز 10 عمليات نوعية أوقعت خسائر بشرية في صفوف الاحتلال في القدس المحتلة منذ مطلع عام 2023 حتى 7-9-2023، أسفرت عن 11 قتيلًا إسرائيليا وإصابة 41 آخرين.

ووثق (859) عملاً مقاوماً خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، وأسفرت عن مقتل (5) إسرائيليين، وإصابة (58) جندياً ومستوطناً بجراح مختلفة، ليرتفع بذلك قتلى الاحتلال ومستوطنيه منذ بداية العام الجاري إلى (37) قتيلاً.

المصدر / فلسطين أون لاين
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