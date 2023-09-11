رعب في ريال مدريد خوفاً من ملاحقة الأندية السعودية لمبابي

يبدو أن مسؤولي ريال مدريد مقتنعون بالتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي في سوق الانتقالات الصيفية 2024، وهذا ما جعلهم يفكرون في مرحلة ما بعد التعاقد منذ الآن، لتفادي أي مفاجأة غير سارَّة قد تجعل النادي الملكي يفقد خدمات اللاعب بعد فترة معنية.



ويدرس فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، مع مستشاريه حاليًا البنود التي سيتم إدراجها في عقد مبابي قبل التعاقد معه بشكل رسمي، وأبرزها قيمة الشرط الجزائي والتي ستكون مرتفعة للغاية من أجل حماية اللاعب من العروض التي قد تصله من أندية الدوري الإنجليزي والسعودي على حد سواء، باعتبارهما الأكثر نشاطًا في سوق الانتقالات خلال الفترة الأخير.



وحسب صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن بيريز يفكر في وضع شرط جزائي تفوق قيمته مليار يورو حتى يقطع الطريق بشكل "خاص" أمام الأندية السعودية والقطرية التي أصبحت تستقطب أكبر النجوم العالميين، على غرار ما حدث في الميركاتو الصيفي الأخير، من خلال ضم كوكبة من النجوم بمبالغ عالية ورواتب سنوية مرتفعة.



وعلى الرغم من أن الأمر يبدو غير منطقي بما أن بيريز يتجه لوضع شرطين جزائيين في عقد مبابي، الأول تتراوح قيمته بين 800 مليون يورو والمليار خاص بالأندية الأوروبية، والثاني يفوق المليار يورو خاص فقط بالأندية "العربية" كالسعودية والقطرية بالدرجة الأولى، لتفادي تكرار سيناريو رحيل كريم بنزيما إلى اتحاد جدة في الصيف المنقضي.



وتساءلت الصحيفة الإسبانية، عن مدى قانونية الخطوة التي سيقدم عليها ريال مدريد في حال ما تحققت على أرض الواقع، خاصة أن القمية المذكورة مبالغ فيها ولن يقدر على كسرها أي نادٍ في العالم، ما يعني أن بيريز يفكر جديًا في الاحتفاظ بمبابي في حال التعاقد معه حتى نهاية مشواره.



ولم يحسم مبابي (24 عامًا) مستقبله حتى الآن، حيث ما يزال لاعبًا في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وينتهي عقده في الثلاثين من يونيو/ حزيران القادم، بينما تصب كل المؤشرات لانتقاله إلى القلعة البيضاء مباشرة بعد نهاية عقده، ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته الحافلة بالإنجازات والألقاب الفردية والجماعية.



وإلى جانب ريال مدريد الذي يبدو الأوفر حظًا للتعاقد معه، ما زال ليفربول الإنجليزي في سباق ضم مبابي، حسب تقارير إنجليزية، ويعتبره الريدز مستقبل الفريق في ظل احتمال رحيل نجمه المصري محمد صلاح في الصيف القادم إلى الدوري السعودي، إذ كان مطلوبًا بقوة من طرف اتحاد جدة في الميركاتو الماضي.





المصدر / فلسطين اونلاين