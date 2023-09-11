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برشلونة يقرر تقديم مساعدات إنسانية للمغرب

11 سبتمبر 2023 . الساعة 22:38 بتوقيت القدس
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برشلونة يقرر تقديم مساعدات إنسانية للمغرب

أعلن رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، عن تقديم مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب المغرب الجمعة الماضي وتسبب في مقتل أكثر من ألفي شخص حتى الآن.

وقال لابورتا: "نعلن تضامننا مع ضحايا الزلزال الذي وقع في المغرب وتسبب في الكثير من الألم. نعلم أنه، وعبر صندوقنا، سنقدم أعمال المساعدات الإنسانية".

وأشار إلى أن نادي برشلونة أثبت دائمًا دفاعه عن الحقوق والحريات في كتالونيا، مضيفًا: "وبمناسبة يوم الحادي عشر من سبتمبر سنواصل القيام بذلك، فنحن أكثر من مجرد نادٍ".

وحسب البيان الذي أصدره المعهد الوطني المغربي للجيوفيزياء، ضرب الزلزال -بقوة 7 درجات على مقياس ريختر- منطقة مراكش، ووقع عند تمام الساعة 11:11 مساء الجمعة بالتوقيت المحلي (10:11 مساء بتوقيت غرينتش يوم السبت) على عمق 8 كيلومترات.

وخلّف زلزال المغرب المدمر العديد من ردود الفعل الحزينة في الأوساط الرياضية، وسط تعاطف منقطع النظير من الأسرة الرياضية العالمية من أنديةٍ واتحادات ولاعبين، وحتى المعلقين والمشاهير.

ولم يتوقف الأمر عند اللاعبين والأندية فقط، بل امتد لاتحادات محلية وقارية؛ إذ قرر الاتحاد الإسباني ونظيره الفرنسي الوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق المباريات على ضحايا المغرب، كما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الوقوف دقيقة صمت قبل مباريات المنتخبات والأندية التابعة له حتى 21 الشهر الحالي، حدادًا على ضحايا الزلزال القوي.

المصدر / فلسطين اونلاين
#برشلونة #المغرب #إسبانيا

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