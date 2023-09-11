الداخلية تصدر توجيهات هامة للمواطنين بخصوص مناورة "الركن الشديد 4"

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، تصريحًا صحفيًا وتوجيهات هامة للمواطنين حول المناورة العسكرية المقررة لفصائل المقاومة الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، إن فصائل المقاومة الفلسطينية ستنفذ صباح غدٍ الثلاثاء، مناورة مشتركة في جميع محافظات قطاع غزة، تستمر من الساعة 7:00 صباحًا وحتى 11:00 صباحًا.

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وأوضح البزم، أن المناورة ترافقها إجراءات ميدانية على صعيد الجبهة الداخلية وانتشار للأجهزة الأمنية، كما سيتخللها أصوات إطلاق نار وانفجارات، وحركة ملحوظة لعناصر المقاومة، ومركبات الأجهزة الأمنية والإسعاف والدفاع المدني.

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وأشار، إلى أنه سيتم إغلاق البحر أمام الصيادين والمصطافين بشكل جزئي وشارع الرشيد خلال فترة المناورة في المنطقة الواقعة من نقطة الشرطة البحرية على شاطئ دير البلح حتى ميناء خانيونس جنوبًا، مشيرًا إلى أنه بإمكان المواطنين والمركبات مستخدمي شارع الرشيد سلوك الطرق البديلة كالآتي:

القادمون من الشمال إلى الجنوب عبر شارع الرشيد سلوك الطريق من مدخل دير البلح.

القادمون من محافظتي رفح وخانيونس إلى الشمال عبر شارع الرشيد سلوك الطريق المؤدي إلى مدينة أصداء.

المصدر / فلسطين أون لاين