زلزال يضرب إقليم مالوكو الشمالي في إندونيسيا

قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد)، اليوم الإثنين، إن زلزالا قوته 6.2 درجة ضرب إقليم الملوك الشمالي في إندونيسيا.

وذكرت وكالة العلوم الجيولوجية الإندونيسية إن قوة الزلزال بلغت 5.9 درجة ولا توجد تهديدات بحدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

اقرأ أيضا: بالفيديو هل توقَّع العالم الهولندي موعد حدوث زلزال المغرب؟



وقالت الوكالة إن مركز الزلزال على بعد 11 كيلومترا شمال شرق مدينة جايلولو بإقليم الملوك وعلى عمق 168 كيلومترا.

ولم ترد أي تقارير بعد عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وتقع إندونيسيا على جانبي ما تسمى «حلقة النار في المحيط الهادي»، وهي منطقة تشهد نشاطا زلزاليا كبيرا، حيث تلتقي عدة صفائح تكتونية.

المصدر / وكالات