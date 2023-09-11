"حزب الله" و"حركة أمل" يدعوان لوقف إطلاق النار في مخيم "عين الحلوة"

أعرب "حزب الله" و"حركة أمل" في لبنان، عن بالغ أسفهما للاقتتال الدائر منذ أيام في مخيم "عين الحلوة"، جنوب لبنان، والذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى وتدمير الممتلكات وتهجير جديد للاجئين الفلسطينيين.

ودعا "حزب الله" في بيان، اليوم الإثنين، إلى "وقف إطلاق النار بشكل فوري والالتزام بكل مندرجات وآليات الحل التي يتم التوافق عليها في إطار العمل الوطني الفلسطيني بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية والقوى الفاعلة والمؤثرة".

وأكد "حزب الله"، أن "المستفيد الوحيد من الاقتتال هو الاحتلال الإسرائيلي، والمتضرر الأكبر منه هو الشعب الفلسطيني وقضيته المركزية".

من جهتها أشارت "حركة أمل" اللبنانية، إلى أن "ما يحصل في عين الحلوة، يُدمي القلب ويشكل طعنات في ظهور المقاومين في الداخل وهو عمل مشبوه كائناً من كان خلفه".

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وحذرت من "الوقوع في براثن الاقتتال الداخلي، داعية إلى وقف هذا النزف".

وقالت مصادر طبية اليوم الإثنين، إن "أعداد الضحايا وصل إلى 10 قتلى إلى جانب ما يزيد عن 120 جريحاً توزعوا على عدد من مشافي مدينة صيدا".

وكانت اشتباكات قد اندلعت بين مسلحين فلسطينيين في المخيم، قبل شهر، أسفرت عن مقتل 14 شخصا، وجرح أكثر من 60 آخرين، واضطر آلاف اللاجئين الفلسطينيين في المخيم إلى الفرار من منازلهم.

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة "غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا) حوالي 450 ألفا، يعيش معظمهم في 12 مخيما رسميا للاجئين الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين