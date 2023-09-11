المنتخب الوطني يتلقى الخسارة الثالثة في مبارياته التجريبية

غزة/ وائل الحلبي:

تلقى المنتخب الوطني خسارة جديدة أمام نظيره الفيتنامي بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت بينهما في العاصمة الفيتنامية هانوني، في إطار التحضيرات التي يجريها المنتخبين للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

الفدائي سقط في الخسارة الثالثة على التوالي في مرحلة اللاعداد حيث خسر من الصين في شهر يونيو الماضي وأمام عُمان الأسبوع الماضي، قبل أن يخسر من منتخب فيتنام.

المنتخب الوطني دخل اللقاء بتشكيل مغاير عن المباراة السابقة مع ظهور عدد من اللاعبين للمرة الأولى، لكنه افتقد للانسجام بين الخطوط وواجه صعوبة كبيرة في بناء الهجمات.

منتخب فيتنام فرض سيطرته على مجريات الشوط الأول في غالبية أوقاته وكاد أن يصيب شباك الوطني في مرتين، إلا أنه لم يفلح في ترجمة تلك الأفضلية لأهداف، واكتفى الفدائي بتسديدة علاء الدين حسن التي مرت بعيدة عن مرمى فيتنام ومحاولة علي أبو ألفا التي وصلت الحارس بسهولة.

في الشوط الثاني دخل الفدائي بشكل أفضل وبدا واضحا رغبته في بناء الهجمات، لكن هذا الأمر انعكس بشكل سلبي على الدفاع الذي ترك خلفه مساحات حاول أصحاب الأرض الاستفادة منها، وتألق رامي حمادة في التصدي لانفراد في المرة الأولى، لكنه لم ينجح في منع المحاولة الثانية بعدما انفرد نغوين كونغ ووضع الكرة في الشباك (61).

حاول تامر صيام الاعتماد على قدراته الفردية في الرد على تأخر الفدائي بالهدف، من تسديدة قوية اصطدمت بالدفاع وغيرت مسارها إلى ركلة ركنية، وكاد منتخب فيتنام أن يعزز النتيجة بالهدف الثاني بعدما استغل مهاجموه خطأ موسى فيراوي في التغطية، ليتدخل رامي حمادة ويتصدى للكرة ببراعة ويحولها إلى ركنية.

أصحاب الأرض نجحوا في استثمار الأخطاء الدفاعية مرة أخرى بعد اختراق من الجهة اليسرى لتصل الكرة إلى فان توان الذي حولها بسهولة في الشباك (78)، اندفع لاعبو الوطني للأمام ولاحت الفرصة أمام البديل عدي خروب لتذليل الفارق إلا أن حارس فيتنام أبعد الكرة لركلة ركنية، لينتهي اللقاء بفوز منتخب فيتنام بهدفين دون رد للمنتخب الوطني.

المصدر / فلسطين أون لاين