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استقالة غسان البلعاوي وأسبابها

11 سبتمبر 2023 . الساعة 18:46 بتوقيت القدس
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غزة/ مؤمن الكحلوت:

أكدت مصادر رسمية استقالة الكابتن غسان البلعاوي من تدريب فريق الجلاء، أحد فرق دوري الدرجة الثانية لفرع غزة والشمال.

ولم يتواجد البلعاوي في مباراة الفريق اليوم أمام الرضوان، في الجولة الأولى من المسابقة، والتي خسرها الفريق بهدفين نظيفين، وتكفل المدرب المساعد رأفت ريحان بادارة الفريق في اللقاء.

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وتغيب البلعاوي عن التدريبات منذ أسبوع تقريبا، بسبب غياب عدد كبير من اللاعبين عن التدريبات، بسبب عدم الايفاء بالالتزمات المالية.

وستدرس إدارة نادي الجلاء الاستقالة التي تقدم بها البلعاوي، وستعلن عن رفضها أو قبولها خلال الساعات القادمة.

وكان البلعاوي قد اتفق مع إدارة الجلاء على تولي مهمة تدريب الفريق لخمسة مواسم قادمة، من أجل بناء فريق قادر على المنافسة مستقبلا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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