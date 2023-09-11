مقتل امرأة بجريمة إطلاق نار في رهط

قُتلت امرأة، في الثلاثينيات من العمر، من مدينة رهط في النقب، جنوب فلسطين المحتلة، اليوم الإثنين، في جريمة إطلاق نار، ليرتفع بذلك عدد القتلى منذ بداية هذا الشهر إلى 11 قتيلا.

وتتوالى جرائم القتل وأحداث العنف في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، بشكل يومي، في "ظل انعدام الأمن والأمان مع انتشار الجرائم التي تسفر عن قتلى وإصابات وأضرار في الممتلكات"، بحسب سكان المنطقة.

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وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام الجاري، إلى 166 قتيلا بينهم 10 نساء.

وخلال عام 2022، بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل 109 قتلى بينهم 12 امرأة، وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في حصيلة قياسية غير مسبوقة.

وشهدت بلدات عدة في "الداخل الفلسطيني" المحتل إضرابا عاما، الثلاثاء الماضي، أقرته لجنة المتابعة العليا، فيما نُظمت وقفات في العديد من المفارق والبلدات الأسبوع الجاري، احتجاجا على "العنف وتقاعس حكومة وشرطة الاحتلال عن لجم الجرائم التي تصاعدت بشكل خطير".

المصدر / فلسطين أون لاين