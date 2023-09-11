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"الصحة" تصدر بيانًا حول حالة طفلٍ تعرض لمضاعفات حرجة

11 سبتمبر 2023 . الساعة 16:27 بتوقيت القدس
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قالت وزارة الصحة بغزة إنها تتابع عن كثب الحالة الصحية للطفل (ع . س) والذي تعرض لمضاعفات طبية سريعة وحرجة على إثر كسر في عظمتي الساعد الأيسر وانتشار الغرغرينا الغازية (شديدة الخطورة)  مما اضطر الفريق الطبي إلى اتخاذ قرار لم يكن هناك مفرا منه  ببتر اليد حفاظا على حياته.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقى موقع نسخة عنه، أنها التقت صباح اليوم عائلة الطفل بحضور إدارة مجمع الشفاء الطبي، وأكدت وقوفها بجانب الطفل واستكمال الرعاية الطبية المطلوبة، وأوضحت ما تم من إجراءات للتعامل مع الحالة.

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كما أكدت على تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على كافة التفاصيل التي مرت بها حالة الطفل وبمشاركة العائلة للاطلاع على مجريات التحقيق بشفافية تامة.

وأشارت إلى أن عائلة الطفل ثمنت اهتمام الوزارة وحرصها على استضافتهم والاستماع إليهم وعبروا عن ثقتهم بأن لجنة التحقيق ستضع الأمور في نصابها.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #وزارة الصحة #مجمع الشفاء الطبي

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