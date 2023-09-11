بدء اجتماع الفصائل الفلسطينية مع الأمن العام اللبناني حول أحداث "عين الحلوة"

‏بدأ اجتماع الفصائل الفلسطينية و"هيئة العمل المشتركة" (تجمع حزبي فصائلي وإسلامي)، ظهر اليوم الإثنين، في بيروت، مع المدير العام للأمن العام اللبناني بالإنابة اللواء الياس البيسري.

وأفادت مصادر إعلامية بأن اللقاء سيبحث سبل وقف الاشتباكات الدائرة بمخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا جنوبي لبنان.

وتتواصل الاشتباكات بين عناصر حركة (فتح) وناشطين من (الشباب المسلم) في مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين، لليوم الخامس على التوالي.

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وكانت اشتباكات قد اندلعت بين مسلحين فلسطينيين في المخيم، قبل شهر، أسفرت عن مقتل 14 شخصا، وجرح أكثر من 60 آخرين، واضطر آلاف اللاجئين الفلسطينيين في المخيم إلى الفرار من منازلهم.

وقالت مصادر طبية، اليوم الإثنين، إن "أعداد الضحايا وصل حتى الساعة إلى 8 قتلى إلى جانب ما يزيد عن 80 جريحاً توزعوا على عدد من مشافي مدينة صيدا".

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة "أونروا" حوالي 450 ألفا، يعيش معظمهم في 12 مخيما رسميا للاجئين الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين