فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ضربة جديدة للبحرية

ورشة عمل حول تخطيط الواجهة البحرية لبلديات رفح وخانيونس والقرارة

تمهيداً للعدوان على الأقصى.. اعتقالات واسعة في القدس تطال مرابطين ونشطاء وطلابًا

"حلايقة": كتائب القسام وفصائل المقاومة يُبدعون في التصدّي لاقتحامات الاحتلال بالضفة

تحذير من إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لخلق "وباء قاتل"

الاحتلال يعتزم بحث مخطَّط استيطاني في أبو ديس بالقدس

المغرب: ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 2497 شخصاً

مسار القطار الخفيف في القدس مشروع استيطاني سيقطع أوصال المدينة

هنية يعزّي بوفاة الشيخ جميل حمامي ويشيد بمواقفه الأصيلة

بركة: "الحرب العبثية" في عين الحلوة تسيء للعلاقة مع الشعب اللبناني

بدء اجتماع الفصائل الفلسطينية مع الأمن العام اللبناني حول أحداث "عين الحلوة"

11 سبتمبر 2023 . الساعة 15:40 بتوقيت القدس
...

‏بدأ اجتماع الفصائل الفلسطينية و"هيئة العمل المشتركة" (تجمع حزبي فصائلي وإسلامي)، ظهر اليوم الإثنين، في بيروت، مع المدير العام للأمن العام اللبناني بالإنابة اللواء الياس البيسري.

وأفادت مصادر إعلامية بأن اللقاء سيبحث سبل وقف الاشتباكات الدائرة بمخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا جنوبي لبنان.

وتتواصل الاشتباكات بين عناصر حركة (فتح) وناشطين من (الشباب المسلم) في مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين، لليوم الخامس على التوالي.

اقرأ أيضا: بركة: "الحرب العبثية" في عين الحلوة تسيء للعلاقة مع الشعب اللبناني

وكانت اشتباكات قد اندلعت بين مسلحين فلسطينيين في المخيم، قبل شهر، أسفرت عن مقتل 14 شخصا، وجرح أكثر من 60 آخرين، واضطر آلاف اللاجئين الفلسطينيين في المخيم إلى الفرار من منازلهم.

وقالت مصادر طبية، اليوم الإثنين، إن "أعداد الضحايا وصل حتى الساعة إلى 8 قتلى إلى جانب ما يزيد عن 80 جريحاً توزعوا على عدد من مشافي مدينة صيدا".

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة "أونروا" حوالي 450 ألفا، يعيش معظمهم في 12 مخيما رسميا للاجئين الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#لبنان #الفصائل الفلسطينية #مخيم عين الحلوة #اشتباكات مخيم عين الحلوة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة