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ضربة جديدة للبحرية

11 سبتمبر 2023 . الساعة 15:34 بتوقيت القدس
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غزة/ مؤمن الكحلوت:

تلقى فريق خدمات الشاطئ ضربة جديدة بإصابة لاعبه سامح عويضة، خلال مباراة الفريق الودية أمام اتحاد بيت حانون أمس.

وتفاقمت الإصابة التي كان يعاني منها عويضة في الأنكل، بعد سقوطه على قدمه بشكل خاطئ، مما استدعى وضعها في الجبس، ما يعني غيابه عن مباراة الفريق القادمة على الأقل.

ويعتبر عويضة من أبرز خط الهجوم، ويعتمد عليه مدرب الفريق عماد هاشم بشكل كبير، وهو أحد الأعمدة الرئيسة للبحرية.

ويعاني فريق الشاطئ من تزايد الإصابات في صفوفه، حيث لم يلعب بصفوف مكتملة منذ بداية الدوري الممتاز، وغاب عن التدريبات خلال الفترة السابقة محمد أبو ريالة وفادي العراوي بسبب معاناتهم من الإصابة.

ويعمل معالج الفريق على سرعة تأهيل بعض اللاعبين المصابين، على أمل لحاقهم في مباريات الفريق القادمة.

يُذكر أن فادي العراوي وعمرو عطالله غادرا مباراة الفريق الأخيرة أمام اتحاد الشجاعية بعد نهاية الشوط الأول، بسبب معاناتهما من الإصابة.

ويواجه الشاطئ فريق شباب خان يونس يوم الجمعة القادم على ملعب خان يونس البلدي، في افتتاح مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

المصدر / فلسطين أون لاين
#كرة القدم #البحرية #خدمات الشاطئ #سامح عويضة

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