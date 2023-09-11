ورشة عمل حول تخطيط الواجهة البحرية لبلديات رفح وخانيونس والقرارة

استضافت بلدية رفح، ورشة عمل تشاركية مع المجتمع المحلي حول تخطيط الواجهة البحرية لبلديات رفح وخانيونس والقرارة، برعاية المجلس الفلسطيني للإسكان في المحافظات الجنوبية.

وذلك من خلال مشروع القضاء على العنف ضد المرأة في الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن برنامج حياة المشترك – المرحلة الثانية، والممول من الحكومة الكندية من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat.

وشارك في الورشة مساعد مدير عام بلدية رفح م. سهيل موسى، ونائب رئيس مجلس إدارة المجلس الفلسطيني للإسكان د. محمد العيلة واستشاري التخطيط للمشروع د. فريد القيق، وممثلين عن البلديات الثلاث ولجان الأحياء وعدد من المؤسسات الأهلية والمجتمعية.

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وأعرب موسى عن أمله بالوصول إلى مخرجات تليق بالبلديات الثلاث وأبنائها بما يعزز مفهوم التنمية المستدامة، قائلا: "إشراك المجتمع المحلي باتخاذ القرار وإطلاعهم على المخططات والمشاريع، هو نهج نابع من قناعاتنا بأهمية المشاركة المجتمعية".

بدوره، أوضح العيلة أن الورشة هي انطلاق لمشروع حياة الذي يهدف إلى إعادة تخطيط الواجهة البحرية بالكامل، مشيرا أن المشروع سيشمل إعداد مخططات تفصيلية وتصميمات حضرية للواجهة البحرية في البلديات المستهدفة باعتبارها منطقة واحدة مترابطة توفر خدمات متكاملة للسكان.

من ناحيته، أكد القيق على أهمية الواجهة البحرية كمتنفس للسكان وضرورة الاستفادة منها على مدار العام، موضحا أن المشروع يهدف للمحافظة على وظيفة الشاطئ البيئية والاجتماعية والاقتصادية ليكون أكثر قدرة على توفير مساحات آمنة وشاملة للجميع من خلال منهجية تشاركية مع ذوي العلاقة والمجتمع المحلي.

وفي السياق استعرضت م. نرمين زعرب قائد فريق العمل بالمشروع، أهمية المشروع وأهدافه ومنهجية العمل به والمراحل التي يمر بها.

وأشارت إلى أن المشروع رافعة مهمة لتطوير العمل التخطيطي في البلديات المستفيدة وبما يضمن تفعيل مشاركة المجتمع المحلي في صنع القرار وتحسين إمكاناتها في جلب الدعم اللازم لتطوير البنية التحتية والمناطق العمرانية.

من جهتها، أعربت مدير قطاع التخطيط لمحافظة رفح بوزارة الحكم المحلي م. رنا أبو جبل، عن أملها بأن تفضي عملية التخطيط لواجهة بحرية تتلاءم مع احتياجات السكان.

من الجدير بالذكر أن المرحلة الثانية لبرنامج حياة تأتي استكمالًا للمرحلة الأولى والتي نفذ خلالها المجلس حديقة حياة على شاطئ بحر خانيونس بمساحة 1500 متر مربع، والتي تم تصميمها بمشاركة مجتمعية.

المصدر / فلسطين أون لاين