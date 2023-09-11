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"حلايقة": كتائب القسام وفصائل المقاومة يُبدعون في التصدّي لاقتحامات الاحتلال بالضفة

11 سبتمبر 2023 . الساعة 14:33 بتوقيت القدس
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النائب سميرة حلايقة

أشادت النائب سميرة حلايقة بالتصدّي البطولي لكتائب القسام والمقاومة الفلسطينية لاقتحامات الاحتلال في الضفة الغربية بشكل يوميٍ. 

وبيّنت أن الاحتلال ومستوطنيه يمارسون إجرامهم بحق الشعب الفلسطيني من مداهماتٍ واعتقالاتٍ يومية تطال العديد من المناطق في الضفة الغربية. 

وأوضحت بقولها "مع انعدام الحماية للفلسطينيين محليًا ودوليًا بات دفاع الشعب الفلسطيني ومقاومته واجبًا ضد حرب العصابات التي تمارس ضده". 

وتابعت "أشدّ على أيدي المقاومة والشعب الفلسطيني الذي يمارس حق المقاومة دون رضوخٍ لأية إملاءات من هنا أو هناك". 

وأشارت إلى أن مقاومة الشعب الفلسطيني حق مشروع بالمواثيق والأعراق الدولية، وما دام الاحتلال موجودًا فالمقاومة واجبة. 

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وقالت كتائب القسام في بيانٍ مقتضبٍ صباح اليوم إن مجاهديها وفصائل المقاومة خاضوا اشتباكًا عنيفًا مع قوة إسرائيلية خاصة في حي البيادر في مدينة جنين، وتمَّ استهداف تعزيزات الجيش الإسرائيلي وقناصته بوابل كثيف من الرصاص.

وكانت المقاومة قد تصدَّت صباح اليوم لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم عقبة جبر، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة. 

وأعلنت مجموعة تطلق على نفسها "كتيبة العياش" أمس الأحد، عن قصف مستوطنة "رام اون" في غلاف جنين بصاروخ قسام (١)، في إطار الإعداد والتطوير المستمر، وردًّا على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا وثأرًا لحرائرنا وشرفنا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#كتائب القسام #اقتحامات الاحتلال #فصائل المقاومة #الضفة الغربية

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