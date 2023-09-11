الاحتلال يعتزم بحث مخطَّط استيطاني في أبو ديس بالقدس

تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحث المصادقة على مخطَّط استيطاني في بلدة أبو أديس بالقدس المحتلة، وذلك اليوم الإثنين.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن ما تسمَّى "لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية"، ستبحث خلال اجتماع اليوم مخطَّط المصادقة على بناء حي "كدمات صهيون أو تسيون" الاستيطاني، والذي سيبنى في أبو ديس.

ووفق موقع صحيفة معاريف العبرية، فإن المخطط يتعلَّق ببناء 400 وحدة استيطانية قرب السياج الفاصل الذي يمر في أبو ديس.

وسيكون الحي الاستيطاني ضمن خطة شاملة لربط المستوطنات التي تقام شرقي جبل المكبّر مع بعضها البعض، والهدف منه السيطرة على الجزء الشرقي للقدس بشكل كامل، وسيطل على أحياء منها رأس العين، ووادي قدوم وسلوان والمسجد الأقصى والبلدة القديمة.

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ووفقًا لموقع "معاريف"، فإنه من غير المتوقع أن يحظى بناء الحي الاستيطاني في أبو ديس بترحيب من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن خاصة قبل أسبوع من زيارة بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد اعتبرت في صفقة القرن أن أبو ديس هي عاصمة فلسطين المستقبلية، الأمر الذي رفضه الكل الفلسطيني.

المصدر / وكالات