مسار القطار الخفيف في القدس مشروع استيطاني سيقطع أوصال المدينة

حذَّرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدَّسات، من خطورة مخطَّط الاحتلال إنشاء شبكة من سكة الحديد في القدس المحتلة، والتي من شأنها تقطيع أوصال الجزء الشرقي من المدينة، وتغيير البنية الجغرافية والديمغرافية والتاريخية للمدينة المقدَّسة وتفريغها من سكانها.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الإثنين إن هذا المخطط التهويدي الجديد الذي تنفذه سلطات الاحتلال من خلال شبكة السكك الحديدية الخفيفة يستهدف ربط مستوطنة جيلو شمالاً بالمنطقة الصناعية وعطروت ومطار القدس جنوباً، مخلفاً تقطيعاً للتجمعات السكانية الفلسطينية ومصادرة مئات الدونمات من أراضي المواطنين.

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وأكدت أن المشروع التهويدي يكرّس على الأرض أن القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي وعدم المطالبة بسيادة فلسطينية عليها مستقبلاً.

وحذَّرت الهيئة من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في مواصلة هذه المخططات الاستيطانية والانتهاكات الخطيرة التي تمارسها بحق مدينة القدس ومواطنيها ومقدَّساتها الإسلامية والمسيحية سوف تكون لها تداعيات خطيرة سوف يتحمَّل الاحتلال والمجتمع الدولي نتائجها الخطيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين