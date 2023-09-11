فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تمهيداً للعدوان على الأقصى.. اعتقالات واسعة في القدس تطال مرابطين ونشطاء وطلابًا

"حلايقة": كتائب القسام وفصائل المقاومة يُبدعون في التصدّي لاقتحامات الاحتلال بالضفة

تحذير من إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لخلق "وباء قاتل"

الاحتلال يعتزم بحث مخطَّط استيطاني في أبو ديس بالقدس

المغرب: ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 2497 شخصاً

مسار القطار الخفيف في القدس مشروع استيطاني سيقطع أوصال المدينة

هنية يعزّي بوفاة الشيخ جميل حمامي ويشيد بمواقفه الأصيلة

بركة: "الحرب العبثية" في عين الحلوة تسيء للعلاقة مع الشعب اللبناني

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من 5000 مواطن منذ مطلع العام الجاري

الإعلان عن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء

هنية يعزّي بوفاة الشيخ جميل حمامي ويشيد بمواقفه الأصيلة

11 سبتمبر 2023 . الساعة 13:28 بتوقيت القدس
...
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، عائلة الشيخ الراحل جميل حمامي معزّيًا إياهم ومشيداً بسيرة الشيخ ومواقفه الجليلة، وداعياً الله تعالى أن يُنزله منازل شهداء القدس وفلسطين.

واستذكر هنية دور الراحل في دعم قضايا الأمة الإسلامية والفلسطينية، ودفاعه عن المسجد الأقصى، ومواقفه في الحفاظ على الجيل المسلم، مقدّراً تفانيه طوال حياته في أثناء عمله مديراً للمسجد الأقصى وأميناً لسر الهيئة الإسلامية العليا في القدس.

اقرأ أيضًا: بالفيديو والصور جماهير فلسطينية تشيع جثمان الشيخ جميل حمامي في القدس

وأكد هنية أن الشيخ جميل سيظل حاضراً في أذهان الجيل المسلم المرابط في القدس والأقصى والمعتز بدينه وهويته.

وسأل المولى عز وجل أن يتغمَّده بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته.

المصدر / فلسطين أون لاين
#هنية #جميل الحمامي #جميل حمامي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة