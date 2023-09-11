تتصدرها "ملكة الفواكه".. أغرب أنواع الفواكه في العالم بالصور

غزة/ محمد زقوت

هل سئمت من نفس الفواكه التي تزين رفوف متجر البقالة الخاص بك؟ إذا كنت تبحث عن تجربة تذوق فريدة ومختلفة، فاستعد لاكتشاف أغرب أنواع الفواكه في العالم!

قد تبدو هذه الفواكه الغريبة وكأنها تم قطفها من كوكب آخر، لكن نكهاتها اللذيذة وشكلها المدهش هي حقًا "خارج هذا العالم".

من الأجرام السماوية الشائكة التي تشبه البيض الفضائي إلى القرون الغريبة النابضة بالحياة التي تبدو مباشرة من فيلم خيال علمي، يعد عالم الفواكه غير العادية مغامرة مبهجة تنتظر من يستكشفها.

بعد هذه الرحلة المذهلة، لن يبدو وعاء الفاكهة الخاص بك كما كان مرة أخرى أبدًا. دعنا نكتشف الفواكه العجيبة التي ستدغدغ ذوقك وتتحدى تصوراتك المسبقة حول ما ينتمي إلى طبقك.

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ويستعرض لكم موقع "فلسطين أون لاين" قائمة 10 أغرب أنواع الفواكه في العالم، على النحو التالي:

1. فاكهة الآقية "Ackee":

أول أغرب أنواع الفواكه في العالم، فاكهة الآقية هي فاكهة استوائية فريدة من نوعها على مستوى العالم، وتعود أصلها إلى أفريقيا الغربية وهي جزء من عائلة السباندسي.

وتعتبر غنية بالبروتين (8.75 جرام) والكربوهيدرات (9.55 جرام)، كما تحتوي هذه الفاكهة على فيتامين C الذي يعزز من جهاز المناعة ويساهم في مكافحة النزلات البرد.

وتُعرف الآقية أيضًا باسم تفاحة آقي أو دماغ الخضار، وهي فاكهة محلية في بعض دول غانا وغنينا وتيجيريا وتشاد.

2. فاكهة رامبوتان "Rambutan":

الرامبوتان هو شجرة غير مألوفة من الحجم المتوسط، تنمو في مناطق شرق قارة آسيا والمناطق الاستوائية بصفة عامة، وتشبه إلى حد كبير فاكهة الليتشي.

وتتمتع بفوائد خارقة من هذه الفوائد:

يساعد في الحد من السمنة. يساعد في الوقاية من فقر الدم.

ولكن لا تخلو من أضرار والتي تتمثل بالآتي:

قد يؤدي تناول كميات كبيرة منه إلى ارتفاع ضغط الدم.

يجب تجنبه لدى مرضى السكري نظرًا لارتفاع محتواه من السكر. يمكن أن يسبب حموضة المعدة لبعض الأشخاص.





3. فاكهة المانجوستين "Mangosteen":

فاكهة المانجوستين هي فاكهة استوائية خارجة عن المألوف، تعرف بعدة أسماء مختلفة، مثل جوز جندم وزهرة الحجر، وتعتبر من الفواكه اللذيذة والمنعشة.

لها العديد من الفوائد الغذائية والصحية:

محاربة السرطان. مصدر غني بالفيتامين C. منخفضة بالسعرات الحرارية.

4. فاكهة يد بوذا "Buddha’s Hand":

تعتبر فاكهة يد بوذا هو نوع فريد من الحمضيات ويُعرف أيضًا بليمون يد بوذا، وتنمو هذه الفاكهة في مناطق متعددة في قارة آسيا.

ويتميز شكلها بأصابع مشابهة لأصابع اليد البشرية، وبسبب هذا الشكل الاستثنائي لهذه الفاكهة، يُعتقد أن السكان المحليين في المناطق التي تنمو فيها يعتبرونها رمزًا مقدسًا.

هذه الفاكهة تستخدم في مجموعة متنوعة من الأطباق والمشروبات، مثل السلطات والعصائر. علاوة على ذلك، يُستخدم قشر وزيت يد بوذا في تحضير الحلويات وصنع صلصات السلطات والماريناد.

وتُعد يد بوذا فاكهة فريدة من نوعها تتميز بشكلها وطعمها اللذيذ ورائحتها القوية، وهي تضيف تنوعًا رائعًا للمأكولات والمشروبات وتستخدم لأغراض الزينة أيضًا.





5. فاكهة السابوت الأسود "Black Sapote":

فاكهة السابوت تُعرف أيضًا بـ "فاكهة الشوكولا" وتحمل الاسم العلمي بالإنجليزي "Diospyros digyna"، وهي واحدة من الفواكه غير المتعارف عليها، ذات لون خارجي أخضر ولون داخلي بني غامق.

يمكن تناولها طازجة، وتنمو هذه الفاكهة في دول أمريكا الوسطى، وتحتوي على سائل أسود كثيف يشبه الشكولاتة من حيث اللون واللزوجة وبالإضافة إلى 410 وحدة دولية من فيتامين أ لكل 100 غرام منها، مما تساهم في دعم الرؤية الجيدة ونظام المناعة القوي.

لها عدة أنواع أخرى، تُعرف باسم السابوت الأصفر والسابوت الأبيض.

6. فاكهة جاك "Gac":

تعتبر فاكهة الجاك نوع من أنواع البطيخ المعمّر، يُزرع في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وكوينزلاند، وتتميّز بلونه البرتقالي الزاهي الناتج عن احتوائه على البيتا كاروتين والليكوبين.

وتُعد من ضمن الفواكه النادرة والموسمية والتي تنتمي إلى فصيلة القرعيات وتحتوي على فوائد صحية مهمة، تتمثل:

تكافح السرطان. تحارب فقر الدم. تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

على الرغم من فوائدها الصحية، إلا أنها قد تكن ضارة حال تناولها بشكل كثير، احتوائها على كمية من السعرات الحرارية والكربوهيدرات.

7. فاكهة جابوتيكابا "Jabuticaba":

بلينة جذعية الإزهار، المعروفة بفاكهة جابوتيكابا (بالإنجليزية: Jabuticaba)، وهي شجرة فاكهة مميزة موطنها الأصلي في البرازيل، وتنمو أيضًا في بوليفيا والأرجنتين وباراغواي، وتمتاز شجرتها ببطء نموها ويصل ارتفاعها حوالي 10 و45 قدمًا.

يُعرف هذا النوع من الشجرات بأنها تنمو بشكل غريب حيث تثمر الفواكه مباشرة على الجذع، وتُعد من الفواكه التي تشبه حبات العنب من حيث الشكل، وتُستخدم في إعداد العديد من الأطباق والمشروبات، وتعتبر مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن.

إجمالا، جابوتيكابا هي شجرة فاكهة مميزة تتميز بثمارها اللذيذة والمظهر الغريب، وهي تعتبر جزءًا من التراث الزراعي في البرازيل وبلدان أخرى في أمريكا الجنوبية.

8. فاكهة كيوانو "Kiwano":

فاكهة الكيوانو أيضًا من أنواع الفواكه الغريبة في العالم، وهو أحد أنواع الخيار المقرن الأفريقي (Cucumis metuliferus) وهو ينتمي إلى فصيلة البطيخ.

يُزرع في فارة إفريقيا وله مظهر صفراء من الخارج ومليء بالنتؤات، وتعتبر غنية بمضادات الأكسدة، مثل فيتامين E وفيتامين C، مما يجعلها مفيدة لصحة الجسم.

9. فاكهة الليمون الأسترالي "Australian Finger Lime":

فاكهة ليمون الكافيار الأسترالي، المعروف أيضًا بليمون الإصبع، هو نوع من الحمضيات الذي يتم زراعته في أستراليا.

يُعرف بشكل خاص بشكله الفريد الذي يشبه النقانق وألوانه المتنوعة مثل الأحمر والأصفر والبني والأخضر والأسود، ويعتبر محصولًا تجاريًا ناشئًا في أستراليا.

ويُستخدم في العديد من الأطباق والمأكولات بفضل مذاقه الفريد ومظهره الجذاب، ويُمكن استخدامه في تزيين الأطباق وصنع المربى والعصائر والمزيد.

10. فاكهة الدوريان أو ملكة الفواكه "Durian":

وآخر الفواكه الغريبة، فاكهة الدوريان أو ما تعرف بفاكهة ملكة الفواكه هي إحدى أغرب أنواع الفواكه في العالم، وهي فاكهة استوائية شهيرة في تتواجد في جنوب شرق آسيا وتنمو بكثرة في ماليزيا وإندونيسيا وبروناي والفلبين.

وتشتهر برائحتها القوية والنفاذة، ورغم رائحتها الكريهة التي تجعل الفنادق ووسائل النقل العام تمنعها، إلا أن لها فوائد صحية مذهلة.

وتتمثل فوائد فاكهة الدوريان، بالتالي:

غنية بفيتامين ج. غنية بالعناصر الغذائية.

وفي الختام، فإن عالم الفواكه يحمل بعض المفاجآت المذهلة التي يمكن أن تغير نظرتنا لهذه النعمة الطبيعية، في حين أن أشكال وألوان أغرب أنواع الفواكه قد تأسرنا في البداية، إلا أن دورها الحاسم في المأكولات المحلية هو الذي يؤكد أهميتها.

المصدر / فلسطين أون لاين