حماس: مناورات الركن الشديد (4) تؤكد وحدة المقاومة

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم، أن مناورات الركن الشديد (4) دلالة على أن تهديدات الاحتلال لشنِّ عدوان لن توقف الفعل المقاوم ودعمنا للحالة النضالية وخاصة في الضفة الغربية.

وقال قاسم في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، إن المناورات تؤكد الموقف الموحد للغرفة المشتركة، كما حدث أمس في الجولة التي أجراها قادة الغرفة المشتركة لتفقد حدود غزة.

اقرأ أيضًا: بالصور "الغرفة المشتركة" تتفقد مواقع المقاومة وتدعو لرفع مستوى الجاهزية

وشدَّد على أن غزة جزء من هذا الوطن الكبير، وأن المقاومة تتجَّهز في حال صعّد الاحتلال من عدوانه، وتراكم قوتها من أجل إكمال مشوار التحرير حتى دحر المحتل.

ومن المقرَّر أن تنطلق مناورة "الركن الشديد 4"، يوم غدٍ الثلاثاء، وذلك في إطار رفع الجاهزية والاستعداد لدى فصائل المقاومة، في ذكرى اندحار الاحتلال عن قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين