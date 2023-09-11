"التشريعي" يناقش مشاريع قوانين وسياسات عامَّة مع متابعة العمل الحكومي

ناقشت لجنة شؤون المجلس التشريعي مع رئاسة لجنة متابعة العمل الحكومي، في مقر المجلس التشريعي، مشاريع قوانين وسياسات عامة مع متابعة العمل الحكومي.

وحضر اللقاء كل من النائب محمد فرج الغول، والنائب هدى نعيم، والأمين العام ثروت البيك، والمدير العام للشؤون القانونية أمجد الأغا.

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وضم الوفد الحكومي، رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، والأمين العام سهيل مدوخ، ووكيل وزارة المالية عوني الباشا، والمدير العام لديوان رئاسة متابعة العمل الحكومي حسام شابط.

وناقش الحضور مشاريع قوانين مهمة تسهم في خدمة المواطن والمجتمع، وبحثوا آليات متابعة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية لتجويد عمل الوزارات والهيئات الحكومية.

وبحث الطرفان السياسات المالية والإدارية للحكومة، وسبل تطويرها في ظل الواقع الذي يعيشه شعبنا والتطورات الراهنة.

وأكدوا أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين المجلس التشريعي والعمل الحكومي بما يحقق أفضل خدمة لأبناء شعبنا.

المصدر / وكالات