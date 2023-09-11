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الاحتلال يعتقل 11 طالبًا من طلبة الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل

11 سبتمبر 2023 . الساعة 10:12 بتوقيت القدس
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جنود الاحتلال يعتقلون شابا (أرشيف)

شنَّت قوات الاحتلال فجر اليوم الإثنين حملة اعتقالات استهدفت عدداً من طلبة الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل.

وطالت الاعتقالات 11 من طلبة الكتلة في جامعة الخليل هم الأسير المحرَّر مثنى القواسمي وأنس سلهب وعدنان مسودة وباسل فراح من منازلهم في مدينة الخليل، ومحمد أبو هليل من دورا جنوبًا ومحمد مطور من بلدة سعير شرقًا والمحرَّر عبيدة عادي من بلدة بيت أمَّر شمالًا وضياء الزهور من بلدة بيت كاحل غربًا، وأيهم عصافرة، وعبد الله حميدات وأحمد حميدات.

يُشار إلى أن معظم الطلبة المعتقلين، أسرى محرَّرون من سجون الاحتلال، كما اعتقلوا عدَّة مرات في سجون السلطة بالضفة الغربية على خلفية نشاطهم الطلابي.

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وقال القيادي الشيخ عمر القواسمي والد المعتقل مثنى، إن قوات الاحتلال اقتحمت منزلهم الساعة 2:30 فجراً واعتقلوا نجله بعد تحقيق ميداني لعدَّة دقائق.

وأوضح القواسمي أن الاحتلال يشنُّ ضربات استباقية خوفاً من امتداد الحالة الثورية في شمال الضفة الغربية إلى مدينة الخليل.

وأضاف أن الاحتلال يخشى الخليل، ويستهدف أبناء الكتلة الاسلامية في محاول لحصارها والحد من حضورها في الضفة الغربية.

وكشف مؤخراً عن جريمة ارتكبها جنود الاحتلال في الخليل، بتعرية نساء فلسطينيات تحت التهديد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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