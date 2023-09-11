"حماس" تدين استهداف مراكز الجيش الوطني اللبناني في محيط "عين الحلوة"

دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في لبنان، استهداف مركزَيْن عائدَيْن لوحدات الجيش الوطني اللبناني المنتشرة في محيط مخيَّم عين الحلوة بثلاث قذائف، والتي أدَّت إلى إصابة 5 عسكريين.

واعتبرت حماس في بيان لها، أن هذا العمل عملًا مشبوهًا، يهدف إلى المسِّ بالجيش وسيادة لبنان، كما يهدف إلى خلط الأوراق وتوجيه الأحداث في المخيَّم إلى مساحات خطِرة لا تُحمد عقباها.

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وأضافت: "وإنّنا إذ نتمنَّى الشفاء العاجل للعسكريين، فإننا نُقدِّر مناقب الجيش الوطني اللبناني وصبره وحرصه على شعبنا الفلسطيني، وننظر بفخر واعتزاز بدوره الوطني في مواجهة العدو الصهيوني ببسالة".

وتدور اشتباكات مسلَّحة ما بين عناصر حركة فتح ومجموعات أخرى في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، التي اندلعت في يوليو/ تموز الماضي، وقد أسفرت عن مقتل 14 شخصًا بينهم قائد قوات الأمن الوطني بالمخيم التابع لحركة "فتح"، أبو أشرف العرموشي، و4 من مرافقيه.

المصدر / فلسطين أون لاين