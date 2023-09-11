الاحتلال يهدم العراقيب للمرة 221 على التوالي

هدمت قوات الاحتلال، صباح اليوم الإثنين، خيام سكان قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهدَّدة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، جنوبي فلسطين المحتلة للمرة الـ221 على التوالي.

وكان أول مرة هدمت فيها قوات الاحتلال القرية في 27 يوليو/ تموز 2010.

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وهدمت مساكن القرية المبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح آخر مرة يوم 15 آب/ أغسطس الماضي، علمًا بأن أول عملية هدم استهدفت القرية كانت في تموز/ يوليو 2010.

وهذه المرة العاشرة التي تهدم فيها قوات الاحتلال خيام ومساكن أهالي العراقيب منذ مطلع العام الجاري، بعد أن هدمتها 15 مرة في العام الماضي 2022، و14 مرة في العام قبل الماضي 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين