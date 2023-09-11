ارتفاع قتلى اشتباكات "عين الحلوة" لـ5 والجرحى لـ52

قالت مصادر فلسطينية، إن الاشتباكات العنيفة بين عناصر حركة فتح ومجموعات مسلَّحة تجدَّدت صباح اليوم الإثنين في مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا جنوب لبنان.

هذا وارتفعت حصيلة قتلى اشتباكات مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، مساء أمس الأحد، لـ5 أشخاص وأصيب 52 آخرون، على إثر تجدّد المواجهات المسلحة، بين مقاتلين من حركة "فتح" وفصائل أخرى.

وبحسب مصادر فلسطينية دارت مواجهات عنيفة في أحياء الرأس الأحمر والطيري والتعمير والطوارئ، على إثر هجوم شنته "فتح" باتجاه المجموعات التي تتناحر معها عسكريًّا في المخيم.

وذكرت وسائل وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية أن الاشتباكات استخدم فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة والقذائف، وطالت الأضرار مناطق واقعة خارج المخيم في مدينة صيدا جنوبي لبنان.

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بدوره، أعلن الجيش اللبناني في بيان إصابة 5 من عناصره أحدهم بحالة حرجة من جرَّاء سقوط 3 قذائف على مركز تابع لوحداته المنتشرة في محيط المخيم.

ومساء الخميس، تجدَّدت الاشتباكات في المخيم بعد هدوء دام نحو شهر، عقب مواجهات دامية بين عناصر "فتح" وفصائل نهاية يوليو/ تموز الماضي.

وأسفرت الاشتباكات التي اندلعت في تموز/ يوليو الماضي، عن مقتل 14 شخصًا بينهم قائد قوات الأمن الوطني بالمخيم التابع لحركة "فتح"، أبو أشرف العرموشي، و4 من مرافقيه.

وعلى إثر اشتداد المعارك سجَّلت حركة نزوح كثيفة للمدنيين إلى خارج المخيم هربًا من الاشتباكات.

المصدر / فلسطين أون لاين