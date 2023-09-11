مطلوب مدخل بيانات للعمل في شركة مرسال بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن الشركة العالمية للخدمات اللوجستية- مرسال بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة مدخل بيانات وفقاً لما يلي :

- المسمى الوظيفي: مدخل بيانات

- المكان: محافظة غزة

- الجنس: ذكر

المؤهلات الوظيفية:

- بكالوريوس/ دبلوم ( السكرتارية).

- أن يكون عمر المتقدم 22 سنة حتى 30 سنة.

- سرعة الطباعة تصل بحد ادنى إلى 50ك/د.

- يفضل الخبرة في مجال ادخال البيانات والتدقيق .

- مهارة عالية في الاتصال والتواصل الفعال.

-حسن السلوك والمظهر.

- تحمل ضغط العمل.

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب على الرابط التالي :

https://forms.gle/WWHjcHCYvAqKkxD47

- يبدأ التسجيل اعتباراً من يوم الخميس الموافق 7/9/2023 حتى يوم الثلاثاء الموافق 12/9/2023