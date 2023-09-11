مطلوب مدخل بيانات للعمل في شركة مرسال بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن الشركة العالمية للخدمات اللوجستية- مرسال بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة مدخل بيانات وفقاً لما يلي :
- المسمى الوظيفي: مدخل بيانات
- المكان: محافظة غزة
- الجنس: ذكر
المؤهلات الوظيفية:
- بكالوريوس/ دبلوم ( السكرتارية).
- أن يكون عمر المتقدم 22 سنة حتى 30 سنة.
- سرعة الطباعة تصل بحد ادنى إلى 50ك/د.
- يفضل الخبرة في مجال ادخال البيانات والتدقيق .
- مهارة عالية في الاتصال والتواصل الفعال.
-حسن السلوك والمظهر.
- تحمل ضغط العمل.
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب على الرابط التالي :
https://forms.gle/WWHjcHCYvAqKkxD47
- يبدأ التسجيل اعتباراً من يوم الخميس الموافق 7/9/2023 حتى يوم الثلاثاء الموافق 12/9/2023