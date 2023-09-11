وظائف شاغرة في مترو ماركت Metro Market بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن مترو ماركت Metro Market بمدينة غزة يعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة بالمترو .

الوظائف المطلوبة

1- كاشير .

2- مساعد كاشير .

3- شيف.

شروط التسجيل

1- أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة.

2- المرونة في أوقات العمل .

3- العمر من 20 وحتى 30 عام.

4- متفرغ .

طريقة التسجيل

- لمن يجد في نفسه الكفاءة والرغبة للانضمام لفريق مترو ماركت وتتطابق شروط العمل عليه ، يرجى الحضور يومي الثلاثاء أو الأربعاء ( 12 + 13 من شهر سبتمبر2023 ) من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 مساء مع اصطحاب السيرة الذاتية .

- العنوان: مدينة غزة ـ شارع الشهداء ـ غرب اصدقاء المريض