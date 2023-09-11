وظائف شاغرة في مترو ماركت Metro Market بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن مترو ماركت Metro Market بمدينة غزة يعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة بالمترو .
الوظائف المطلوبة
1- كاشير .
2- مساعد كاشير .
3- شيف.
شروط التسجيل
1- أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة.
2- المرونة في أوقات العمل .
3- العمر من 20 وحتى 30 عام.
4- متفرغ .
طريقة التسجيل
- لمن يجد في نفسه الكفاءة والرغبة للانضمام لفريق مترو ماركت وتتطابق شروط العمل عليه ، يرجى الحضور يومي الثلاثاء أو الأربعاء ( 12 + 13 من شهر سبتمبر2023 ) من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 مساء مع اصطحاب السيرة الذاتية .
- العنوان: مدينة غزة ـ شارع الشهداء ـ غرب اصدقاء المريض