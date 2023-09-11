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وظائف شاغرة في مترو ماركت Metro Market بمدينة غزة

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وظائف شاغرة في مترو ماركت Metro Market بمدينة غزة

11 سبتمبر 2023 . الساعة 09:12 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpg

إعلان توظيف صادر عن مترو ماركت Metro Market بمدينة غزة يعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة بالمترو .

الوظائف المطلوبة

1- كاشير .

2-  مساعد كاشير .

3-  شيف.

شروط التسجيل

1- أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة.

2- المرونة في أوقات العمل .

3- العمر من 20 وحتى 30 عام.

4- متفرغ .

طريقة التسجيل

- لمن يجد في نفسه الكفاءة والرغبة للانضمام لفريق مترو ماركت وتتطابق شروط العمل عليه ، يرجى الحضور يومي الثلاثاء أو الأربعاء  ( 12 + 13 من شهر سبتمبر2023 )  من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 مساء مع اصطحاب السيرة الذاتية .

- العنوان: مدينة غزة ـ شارع الشهداء ـ غرب اصدقاء المريض

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