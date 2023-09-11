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بالفيديو 3 إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر بأريحا

11 سبتمبر 2023 . الساعة 08:33 بتوقيت القدس
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قوات الاحتلال تقتحم مناطق فلسطينية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، مدينة أريحا، وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومة.

وبحسب مصادر محلية، اقتحمت تلك القوات بأعداد كبيرة من الآليات مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا، وقد اندلعت اشتباكات مع المقاومة.

وأفادت مصادر طبية، بوقوع 3 إصابات، واحدة لشاب واثنين لطفلين أصيبا أثناء توجّههما للمدارس.

وداهمت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها وخلَّفت خرابًا كبيرًا، واعتقلت شابًّا خلال عملية الاقتحام.

وأطلقت القنابل تجاه منازل المواطنين الفلسطينيين، وكادت أن تتسبَّب إحدى القنابل بحريقٍ في أحد المنازل في مخيم عقبة جبر.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية لمخيم عقبة جبر، فيما شوهد تحليق مكثَّف للطائرات المسيَّرة في أجواء المخيم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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