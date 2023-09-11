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الطقس: أجواء حارة نسبيّاً والحرارة أعلى من معدَّلها

11 سبتمبر 2023 . الساعة 08:30 بتوقيت القدس
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شاطئ بحر مدينة غزة - أرشيف

توقَّعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الاثنين، حاراً نسبيّاً إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدَّل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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طقس الإثنين 11 سبتمبر

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئيّاً ودافئًا في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الثلاثاء 12 سبتمبر

وغدًا الثلاثاء يكون الجو حارًّا إلى شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من المعدَّل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الأربعاء 13 سبتمبر

والأربعاء المقبل، يكون الجو صيفيًّا عاديًّا، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدَّل العام، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف غلى متوسط ارتفاع الموج.

طقس الخميس 14 سبتمبر

ويوم الخميس، يكون الجو صيفيًّا عاديًّا، ولا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة لتبقى حول المعدَّل العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الطقس #أجواء حارة #درجات الحرارة

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