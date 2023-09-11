حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

ونفذت تلك القوات بحسب مصادر محلية عمليات اقتحام في عدة مناطق، وداهمت العديد من منازل المواطنين وعاثت فيها خرابًا، وأخضعت سكانها للتحقيق الميداني.

وبحسب مؤسسات تُعنى بالأسرى، اعتقلت قوات الاحتلال من الخليل 8 مواطنين، هم المحرر مثنى القواسمي، أنس سلهب، عدنان مسودة، باسل فراح، محمد أبو هليل، محمد مطور، عبيدة عادي، ضياء الزهور.

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فيما اعتقل من المزرعة الغربية شمال رام الله، بدر الدين صالح، وعبدالله زكارنة من منزل عائلته في حي البيادر بجنين.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال علاء عنايا، ومجد عنايا، من بلدة عزون والتي شهدت مواجهات عنيفة.

وفي القدس المحتلة، اعتقل مهران احميدان، ومحمود منصور، وكلاهما من بلدة بدو.

المصدر / فلسطين أون لاين