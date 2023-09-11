مواجهات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية وجنين

اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال المقتحمة لبلدة عزون شرق قلقيلية، الليلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة عزون، وأطلقت وابلاً من قنابل الغاز صوب منازل الأهالي خلال الاقتحام.

واضافت المصادر أن الشبان الفلسطينيين استهدفوا القوات المقتحمة بعبوات محلية الصنع.

وأشارت المصادر إلى أن جيش الاحتلال أعاق عمل طواقم الاسعاف في بلدة عزون.

واعتقلت قوات الاحتلال عدد من الطلبة بجامعة الخليل عرف منهم أنس سلهب ومثنى القواسمة وعبيدة عادي وعدنان مسودة، عقب اقتحام منازلهم في مدينة الخليل.



طلبة جامعة الخليل الذين تم اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال عقب اقتحام منازلهم في مدينة الخليل.

وأضافت المصادر بأن قوات الاحتلال أحضرت أسيرا لم تُعرف هويته، خلال مداهمتها للعمارة التي يسكن بها الأسيرين الشقيقين أحمد وعلي تركمان بحي المصايف وسط مدينة رام الله، وأجرت عمليات تفتيش، علما أنهما معتقلين منذ نحو أسبوعين.

هذا وتسللت قوة صهيونية خاصة لمدينة جنين واقتحمت عدد من المنازل في حي البيادر.

وقالت كتائب القسام كتائب القسام - كتيبة جنين: "يخوض مجاهدونا وفصائل المقاومة اشتباكًا عنيفًا مع قوة صهيونية خاصة "دوفدوفان" في حي «البيادر» في مدينة جنين و تم استهداف تعزيزات الجيش الإسرائيلي و قناصته بوابل كثيف من الرصاص المبارك".

فيما انسحبت قوات الاحتلال من مدينة جنين بعد تصدي المقاومين لاقتحامهم بالرصاص والعبوات.

المصدر / فلسطين أون لاين