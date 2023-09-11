فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

7 مشروبات صباحية ابدأ بها يومك.. وقل وداعا للوزن الزائد

مواجهات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية وجنين

5 أطعمة تحتوي على كالسيوم أكثر من تناول كوب حليب يومياً!

"إن زاد عن حده انقلب لضده".. تحذير موجه لمحبي الشاي الأخضر!

ماذا تعني سلسلة هواتف هواوي الجديدة لشركة آبل في الصين؟

أول جهاز إنذار لمراقبة صحة الأعضاء المزروعة!

لاعب واحد من المنتخب الأولمبي يصل غزة .. الخميس

المغرب.. ارتفاع وفيات الزلزال إلى 2122

"نعيم" يستنكر مشاركة وفد إسرائيلي في مؤتمر دولي بالسعودية

رونالدو يتضامن مع ضحايا زلزال المغرب برسالة مؤثرة

بالفيديو والصور مواجهات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية وجنين

11 سبتمبر 2023 . الساعة 06:38 بتوقيت القدس
...
مواجهات ليلية

اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال المقتحمة لبلدة عزون شرق قلقيلية، الليلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة عزون، وأطلقت وابلاً من قنابل الغاز صوب منازل الأهالي خلال الاقتحام.

واضافت المصادر أن الشبان الفلسطينيين استهدفوا القوات المقتحمة بعبوات محلية الصنع.

وأشارت المصادر إلى أن جيش الاحتلال أعاق عمل طواقم الاسعاف في بلدة عزون.

واعتقلت قوات الاحتلال عدد من الطلبة بجامعة الخليل عرف منهم أنس سلهب ومثنى القواسمة وعبيدة عادي وعدنان مسودة، عقب اقتحام منازلهم في مدينة الخليل.

photo_٢٠٢٣-٠٩-١١_٠٤-٢٣-٣٠.jpg
طلبة جامعة الخليل الذين تم اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال عقب اقتحام منازلهم في مدينة الخليل.

وأضافت المصادر بأن قوات الاحتلال أحضرت أسيرا لم تُعرف هويته، خلال مداهمتها للعمارة التي يسكن بها الأسيرين الشقيقين أحمد وعلي تركمان بحي المصايف وسط مدينة رام الله، وأجرت عمليات تفتيش، علما أنهما معتقلين منذ نحو أسبوعين.

هذا وتسللت قوة صهيونية خاصة لمدينة جنين واقتحمت عدد من المنازل في حي البيادر.

وقالت كتائب القسام كتائب القسام - كتيبة جنين: "يخوض مجاهدونا وفصائل المقاومة اشتباكًا عنيفًا مع قوة صهيونية خاصة "دوفدوفان" في حي «البيادر» في مدينة جنين و تم استهداف تعزيزات الجيش الإسرائيلي و قناصته بوابل كثيف من الرصاص المبارك".

فيما انسحبت قوات الاحتلال من مدينة جنين بعد تصدي المقاومين لاقتحامهم بالرصاص والعبوات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#اقتحامات #جنين #مواجهات #عزون #تصعيد #قلقيلية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة