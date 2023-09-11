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لاعب واحد من المنتخب الأولمبي يصل غزة .. الخميس

11 سبتمبر 2023 . الساعة 01:31 بتوقيت القدس
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مهند حسنين لاعب المنتخب الأولمبي
غزة/ مؤمن الكحلوت:

من المقرر أن يصل مهند حسنين لاعب المنتخب الأولمبي قطاع غزة يوم الخميس القادم، عقب نهاية مشاركته في التصفيات الآسيوية التي تقام حاليا في مملكة البحرين.


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وسيعود حسنين لغزة وحيدا، بسبب عدم تواجده في قائمة الفدائي المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها الصين يوم 23 من الشهر الحالي.

وستغادر بعثة المنتخب الأولمبي يوم الخميس القادم للصين، حيث سيلعب الفدائي مباراته الأخيرة في مجموعته أمام باكستان غدا الثلاثاء، علما أن المنتخب فاز على المستضيف البحرين، وخسر أمام اليابان بهدف نظيف.

وبذلت إدارة خدمات رفح مع اتحاد الكرة جهودا كبيرة، من أجل العمل على وصول لاعبها يوم الخميس القادم، ليتمكن من اللحاق في ديربي رفح بين الشباب والخدمات.

ولن يتمكن إبراهيم أبو عمير، من المشاركة مع فريقه خدمات رفح في الجولات القادمة، وكذلك خالد النبريص وأحمد كلاب مع فريقهما اتحاد خانيونس، بسبب تواجدهم ضمن قائمة الفدائي التي تشارك في بطولة الألعاب الآسيوية في الصين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #رياضة #المنتخب الأولمبي

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