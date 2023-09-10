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و2421 جريحا وفق حصيلة غير نهائية

المغرب.. ارتفاع وفيات الزلزال إلى 2122

10 سبتمبر 2023 . الساعة 23:35 بتوقيت القدس
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المغرب.. ارتفاع وفيات الزلزال إلى 2122

أعلن المغرب، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مدن بالمملكة، إلى 2122 وفاة، وفق حصيلة غير نهائية.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، أنه "في حصيلة محدثة بلغ عدد ضحايا الزلزال 2122 وفاة و2421 جريحا"، حتى الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي (15:00 تغ) من مساء الأحد.

وأفادت الوزارة، بأن الوفيات سجلت بتسعة أقاليم، بواقع "1351 وفاة بإقليم الحوز (شمال)، و492 بإقليم تارودانت (وسط)، و201 بإقليم شيشاوة (شمال)، و41 بإقليم ورزازات (شمال)، و17 بعمالة (محافظة) مراكش (شمال)، و11 بإقليم أزيلال (شمال)".

كما تم رصد "5 وفيات بعمالة أغادير وإداوتنان (وسط)، و3 بالدار البيضاء الكبرى (شمال)، ووفاة واحدة بإقليم اليوسفية (شمال)، ومثلها بإقليم تنغير (جنوب)"، وفق البيان ذاته.

وأوضحت الوزارة، أن "السلطات العمومية تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة".

ومساء الجمعة، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر مركزه منطقة الحوز، عدة مدن مغربية مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن البلاد) ومكناس وفاس ومراكش، وأغادير وتارودانت، وفق المعهد الوطني للجيوفيزياء.

المصدر / الأناضول
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