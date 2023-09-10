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مجلس الوزراء الأردني يقر تسهيلات للمقدسيين

10 سبتمبر 2023 . الساعة 22:07 بتوقيت القدس
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مجلس الوزراء الأردني يقر تسهيلات للمقدسيين

قرر مجلس الوزراء الأردني، مساء اليوم الأحد، تمديد العمل بقرار تقديم تسهيلات للمقدسيين.

وقال المجلس، حسب وكالة الأنباء الرسمية الأردنية "بترا": "تقرر تمديد العمل بالقرار الصَّادر بتاريخ 28 أيار/مايو 2015، والمتضمِّن تقديم تسهيلات للمقدسيين".

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وأضاف: "التمديد يشمل تحديد رسوم إصدار وتجديد جوازات سفرهم؛ بقيمة 50 دينارا (70 دولار) لمدة خمس سنوات".

وكانت وزارة الداخلية الأردنية، قد أعلنت في تموز/يوليو الماضي، عن تقديم مجموعة تسهيلات للمقدسيين، من بينها قبول طلبات إصدار جوازات سفر للمقدسيين لأول مرة دون تحديد سن معينة.

كما قررت السماح للأردني الذي يحمل رقما وطنيا، والمتزوج من مقدسية تحمل هوية مقدسية، التقدم بطلب إصدار وتجديد جوازات سفر له ولأبنائه، من خلال المحكمة الشرعية في القدس الشريف.

المصدر / فلسطين أون لاين
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