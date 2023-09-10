موديست يجتاز الفحص الطبي ويقترب من الأهلي المصري

أكدت وسائل إعلام عدة أن المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، اجتاز الفحص الطبي الذي خضع له صباح اليوم بنجاح، تمهيدًا لانتقاله إلى الأهلي المصري اعتبارًا من الموسم الحالي 2023-2024.



وكشفت المصادر الإعلامية أن موديست خضع للكشف الطبي في ألمانيا خلال الساعات الماضية وسيقوم خلال ساعات بتوقيع عقود انتقاله رسميًا إلى النادي الأهلي.



ويمتد العقد لموسم واحد قابل للتجديد في حالة تحقيق اللاعب نسبة مشاركة تبلغ 75% من مباريات موسمه الأول، وسيعلن النادي الأهلي رسميًا عن إتمام الصفقة خلال الساعات المقبلة.



وكانت وسائل إعلام مصرية قد قالت في وقت سابق إن التونسي ياسين الميكاري، محلل الأداء الخاص بالمدير الفني السويسري مارسيل كولر كان أول من اقترح التعاقد مع موديست.



وأضافت: "الميكاري يعرف موديست جيدًا بسبب عمله في الدوري الألماني الذي احترف به المهاجم لفترة طويلة، ومارسيل كولر أعجب بالاقتراح ووافق على بداية المفاوضات مع اللاعب الفرنسي الذي يرى أنه مناسب لأسلوبه الفني ويرى فيه الموهبة التي يبحث عنها".



وبينت أن المفاوضات كانت معقدة في البداية بسبب وجود عدة عروض أمام اللاعب من كولن الألماني وفيورنتينا الإيطالي وباوك اليوناني، بالإضافة لعروض عديدة من الدوري السعودي.



وتابعت: "كولر تحدث مع موديست شخصيًا وأقنعه بأن عرض الأهلي هو الأنسب له، وأوضح له أن الفريق يشارك في عدة بطولات قارية بالإضافة لبطولة كأس العالم للأندية، وهو ما نال إعجاب اللاعب".



ولعب موديست لعدد من الأندية الفرنسية والإنجليزية والألمانية بالإضافة إلى فترة احتراف في الصين. وكانت آخر تجاربه الموسم الماضي مع بروسيا دورتموند الألماني.

المصدر / فلسطين اونلاين