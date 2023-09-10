رسمياً: إقالة هانزي فليك من تدريب منتخب ألمانيا وهذا بديله المؤقت

أقيل مدرب منتخب المانيا لكرة القدم هانزي فليك من منصبه الاحد على إثر الخسارة المذلة امام اليابان 1-4 السبت في فولفسبورغ، كما اعلن الاتحاد الالماني للعبة.

وبات فليك اول مدرب والوحيد الذي تتم اقالته منذ استحداث هذا المنصب عام 1926.

وسيتولى رودي فولر المدير الرياضي في الاتحاد الالماني ومدرب المانيا السابق والذي قادها الى نهائي مونديال 2002، الاشراف موقتا على المنتخب بانتظار تعيين مدرب جديد.

واعتبر رئيس الاتحاد الالماني برند نويندورف في بيان أن الاقالة "لا يمكن تحاشيها لا سيما بعد النتائج الاخيرة السيئة".

واعتبر أن القرار "كان الاصعب له حتى الآن"، مشيرا الى حاجة الفريق الى "روح وايجابية جديدتين وثقة لخوض غمار كأس اوروبا التي نستضيفها".

وتأتي اقالة فليك قبل تسعة اشهر فقط من استضافة المانيا لنهائيات كأس اوروبا من 14 حزيران/يونيو الى 14 تموز/يوليو المقبل،

ويخوض المنتخب الالماني مباراة ودية ضد فرنسا الثلاثاء.

ومن الاسماء المرشحة لخلافة فليك والتي تداولتها الصحف المحلية، تبرز اسماء يوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونيخ السابق المقال من منصبه في اذار/مارس الماضي، النمسوي اوليفر غلاسنر الفائز مع اينتراخت فرانكفورت بالدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) الموسم الفائت، وشتيفان كونتس بطل اوروبا مرتين مع منتخب الشباب (عامي 2017 و2021).

وأشرف فليك على آخر حصة تدريبية استعداداً للمباراة ضد فرنسا الاحد وكانت مفتوحة امام الجمهور وتابعها نحو 3500 متفرج.

واستلم فليك مهمة تدريب المانيا صيف عام 2021 خلفا ليواكيم لوف الذي تولى المهمة على مدى 15 عاما وقاد المنتخب الى احراز كأس العالم في البرازيل عام 2014.

لكن فليك وجد نفسه امام ضغوط كبيرة خلال عهده حيث خرج "دي مانشافت" من الدور الثاني لكأس اوروبا عام 2021، ثم خرج من الباب الضيق في مونديال قطر اواخر العام الماضي بانتهاء مشواره عند دور المجموعات للمرة الثانية توالياً.

المصدر / فلسطين اونلاين