إيران.. سفير السعودية الجديد يقدم نسخة أوراق اعتماده

قدم السفير السعودي الجديد في طهران عبد الله بن سعود العنزي نسخة من أوراق اعتماده، اليوم الأحد، إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية، أن سفير السعودية الجديد لدى إيران التقى عبد اللهيان في مبنى وزارة الخارجية الإيرانية ظهر اليوم بالتوقيت المحلي.

وخلال اللقاء قدم السفير عبد الله العنزي نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الإيراني، حسب المصدر نفسه.

ومساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية السعودية وصول سفيرها المعين لدى إيران، عبد الله العنزي، إلى العاصمة طهران؛ لمباشرة مهام عمله.

في 10 مارس/ آذار الماضي، أعلنت السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، عقب مباحثات برعاية صينية في بكين.

وكانت السعودية قطعت علاقاتها مع إيران في 2016، إثر اعتداءات تعرضت لها سفارة الرياض في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد، احتجاجا على إعدام المملكة رجل الدين نمر النمر، لإدانته بتهم منها "الإرهاب".

المصدر / الأناضول