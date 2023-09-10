3 انتصارات في مباريات تجريبية لأندية الدرجة الممتازة

غزة / مؤمن الكحلوت:

اختتمت أندية الدرجة الممتازة مبارياتها التجريبية استعداداً، لاستئناف منافسات الموسم بطولة الدوري يوم الجمعة القادم.

وفاز شباب خانيونس على نظيره شباب رفح بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب خانيونس البلدي.

وسجل هدفي النشامى اللاعب سليمان أبو عبيدة، بينما سجل للزعيم عماد فحجان في الوقت بدل الضائع من اللقاء.

وتفوق فريق خدمات الشاطئ على نظيره اتحاد بيت حانون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بيت حانون البلدي.

وسجل ثلاثية البحرية (محمد الديري، وبلال النجار، وأحمد أبو حسنين)، بينما سجل للحوانين محمود أبو الخير ووسام سلامة.

وتغلب اتحاد الشجاعية على الصداقة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الشهيد أحمد الجعبري جنوب مدينة غزة.

وسجل ثلاثية الشجاعية ( وسيم فرج، وفراس الأسمر، وموسى حرارة)، بينما سجل هدفي الصداقة مهاجمه محمد بلح.

وتُستأنف منافسات بطولة الدوري الممتاز يوم الجمعة القادم، بلقائين يجمع الأول شباب خانيونس وضيفه خدمات الشاطئ على ملعب خانيونس البلدي، بينما يستقبل ملعب رفح البلدي ديربي المدينة بين شباب وخدمات رفح.