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الأسير ماهر الأخرس يؤكد مواصلة إضرابه عن الطعام

10 سبتمبر 2023 . الساعة 18:18 بتوقيت القدس
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قال نادي الأسير، إنّ محكمة الاحتلال في (سالم) مددت اليوم الأحد، اعتقال الأسير ماهر الأخرس (52 عامًا) من بلدة سيلة الظهر في محافظة جنين، للمرة الثالثة، والمضرب عن الطعام منذ 19 يومًا رفضًا لاعتقاله، وذلك حتّى الخميس المقبل.

وبيّن النادي في بيان له، أنّ نيابة الاحتلال قدمت لائحة اتهام بحقه، وخلال المحكمة رفض الأسير الأخرس التهم جميعها، وأكّد أنّه سيواصل إضرابه رفضًا للتهم الباطلة التي وجهها الاحتلال له.

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وما تزال إدارة سجون الاحتلال تحتجز الأسير الأخرس في زنازين معتقل "الجلمة" شمال فلسطين المحتلة، في ظروف قاسية وصعبة، ووضعه الصحيّ في تفاقم مستمر مع مرور الوقت.

يُشار أنّ الاحتلال أعاد اعتقال الأخرس في 23 آب/أغسطس الماضي، وأعلن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله.

يُذكر أنّ الأخرس هو قيادي في حركة الجهاد الإسلامي، وأسير سابق أمضى خمس سنوات في سجون الاحتلال، كان آخرها في عام 2020، وخاض خلالها إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري الذي استمر لمدة 103 أيام، وهو متزوج وأب لستة أبناء.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الجهاد الإسلامي #جنين #الأسير ماهر الأخرس

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