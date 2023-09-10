مضرب عن الطعام لليوم الـ39.. محكمة الاحتلال تقرر استئناف محاكمة الأسير سلطان خلوف

قررت محكمة الاحتلال استئناف محاكمة الأسير المضرب عن الطعام لليوم الـ39 على التوالي، سلطان أحمد خلوف (42 عامًا) من بلدة "برقين" قضاء جنين، شمال الضفة الغربية.

وأفادت عائلة الأسير خلوف، أن "أولى جلسات الاستئناف ستكون يوم الأربعاء المقبل".

واعتقل خلوف، في الثالث من الشهر الماضي، حيث أعلن فورا إضرابه المفتوح عن الطعام.

اقرأ أيضا: الاحتلال يصدر أمر اعتقال إداريّ بحقّ الأسير سلطان خلوف

ويعاني خلوف من دوار مستمر وتقيؤ شديد مصحوب بالدم وضعف النظر، بحسب عائلته.

يشار إلى أن الأسير خلوف، أمضى سابقا 4 سنوات في سجون الاحتلال، وخاض إضرابًا عن الطعام عام 2019، استمر 67 يومًا حتى نال حريته،

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو 5 آلاف، بينهم 32 أسيرة، ونحو 160 طفلًا، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين