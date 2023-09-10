بركة: "الحرب العبثية" في "عين الحلوة" تسيء إلى العلاقة مع الشعب اللبناني

وصف عضو قيادة حركة "حماس" في الخارج، علي بركة، الاشتباكات المندلعة في مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، بأنها "حرب عبثية".

وشدد، في تغريدة له على منصة "إكس"، على أن هذه الحرب "تدميرية تضر بالقضية الفلسطينية، وتسيء إلى العلاقات مع الشعب اللبناني الشقيق".

وأشار إلى أن "الأولوية اليوم هي وقف إطلاق النار وإخلاء المدارس من المسلحين، ونشر القوة المشتركة وتنفيذ مقررات هيئة العمل الفلسطيني المشترك".

وقتل ستة أشخاص، وأصيب أكثر من 30 بتجدد الاشتباكات، أمس السبت، بمخيم "عين الحلوة" وسط حركة نزوح واسعة للأهالي.

وأفادت مصادر متعددة في المخيم، بأن رقعة الاشتباكات بين عناصر فتح ونشطاء من حركة "الشباب المسلم" توسعت في عدة أحياء بالمخيم، وازدادت حدتها.

وفشلت جهود الوسطاء الفلسطينية واللبنانية في تثبيت وقف إطلاق النار في المخيم، أكثر من مرة، وسط مخاوف من أن يؤدي الاقتتال العنيف إلى نزوح معظم سكان المخيم.

المصدر / فلسطين أون لاين