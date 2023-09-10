ليفربول يقترب من تجديد عقد نجمه لفترة طويلة

أكدت تقارير صحفية أن نادي ليفربول قريب من تحصين الدولي اليوناني، كونستانتينوس تسيميكاس، الظهير الأيسر للريدز، بعقد طويل الأمد؛ وذلك بعد موافقة اللاعب على التمديد.



ورغم أنّ الإسكتلندي، أندرو روبرتسون، ما يزال الخيار المُفضل للمدرب الألماني، يورغن كلوب في مركز الظهير الأيسر؛ لكن مدرب ليفربول لا يريد فقدان تسيميكاس الذي يوفر خيارًا جيدًا للمداورة وإضفاء العمق على تشكيل الريدز.



وحسب صحيفة "مترو" البريطانية، فإن تسيميكاس سوف يوقع على عقد جديد مع ليفربول، ليظل في "آنفيلد" حتى 30 يونيو/حزيران 2027.



وينتهي العقد الحالي للمدافع اليوناني بعد عامين في 2025، ومع العقد الجديد سيستمر لعامين إضافيين حيث سينتهي عقده وهو يبلغ من العمر 31 عامًا.



وأوضح التقرير أنّ تسيميكاس لا يفكر في مُغادرة ليفربول وأخبر الإدارة أنه لا يمانع بالفعل تمديد العقد؛ حيث تتقدم وتيرة المفاوضات بشكل سريع بين الجانبين.



ووفد تسيميكاس إلى ليفربول، في صيف عام 2020 قادمًا من أولمبياكوس اليوناني مقابل 13 مليون يورو.



وخلال 3 مواسم في ليفربول، شارك المدافع اليوناني في 62 مباراة، ولم يسجل أيّ هدف وقدّم 12 تمريرة حاسمة، وفاز بثلاثة ألقاب، هي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين بجانب الدرع الخيرية.



الجدير بالذكر أنّ ليفربول يتأهب لاستئناف موسمه من جديد في البريميرليغ بعد نهاية فترة التوقف الدولي، يوم السبت 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، عندما يلتقي مع وولفرهامبتون خارج قواعده في ملعب "مولينو"، في الجولة الخامسة من البطولة.

المصدر / فلسطين اونلاين