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بالصور 5 إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مخيم العروب

10 سبتمبر 2023 . الساعة 16:47 بتوقيت القدس
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أصيب 5 مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيل خلال مواجهات اندلعت مساء اليوم مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم العروب شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية، أن خمسة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي في أقدامهم خلال المواجهات المتواصلة منذ ساعات ظهر اليوم الأحد.

وأشارت المصادر إلى نقل المصابين إلى المستشفيات في الخليل لتلقي العلاج.

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واندلعت المواجهات مع قوات الاحتلال في المخيم، منذ ظهر اليوم، عقب تشييع جثمان الطفل الشهيد ميلاد منذر الراعي (15عاما)، والذي ارتقى برصاص الاحتلال الليلة الماضية.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#الخليل #مخيم العروب #الشهيد ميلاد الراعي

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