"الغرفة المشتركة" تتفقد مواقع المقاومة وتدعو لرفع مستوى الجاهزية

أجرت قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية جولة استطلاعية وتفقدية لمواقع المقاومة العسكرية ونقاط الرصد المحاذية للسياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948م.

وقالت الغرفة المشتركة في بيان صحفي صدر عنها مساء اليوم: "لقد تم خلال الجولة استطلاع مناطق التماس مع العدو، والاطلاع على سير العمل داخل مواقع المقاومة والاطمئنان على جاهزية المجاهدين ومدى فعالية الإجراءات المتبعة، لا سيَّما وأن تلك المواقع تمثل نقاط المقاومة المتقدّمة داخل منطقة التأمين".

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وتابع البيان "أن قيادة الغرفة المشتركة أثنت على يقظة المقاتلين وتفانيهم، ودعتهم إلى رفع مستوى جاهزيتهم".

وأكدت قيادة الغرفة المشتركة، أن هذه الجولة تأتي في إطار رفع الجاهزية والاستعداد لدى فصائل المقاومة، والتي ستتوج بمناورة "الركن الشديد 4" التي ستنفذها الغرفة المشتركة يوم الثلاثاء القادم في ذكرى اندحار العدو عن قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين