حماس تنعى الشيخ جميل حمامي

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا الإسلامية أحد أعلام فلسطين والحركة الإسلامية وقامة كبيرة من قامات بيت المقدس، الشيخ جميل عبد الرحيم عبد حمامي (71 عامًا)، أمين سر الهيئة الإسلامية العليا في القدس، ومدير المسجد الأقصى الأسبق.

وقالت الحركة في بيان النعي، اليوم الأحد: "إن حمامي نذر حياته لخدمة وطنه ودينه وشعبه، والدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك، وكان في طليعة من وقف في وجه الهجمة الصهيونية على القدس وأبنائها، وتصدَّى باقتدار لمحاولات التهجير والتهويد، وقدَّم في سبيل ذلك الكثير من التضحيات، وتعرَّض للملاحقة والتضييق الصهيوني على مدار سنوات طويلة".

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وأضافت: "كان الشيخ جميل رحمه الله ركناً من أركان المسجد الأقصى المبارك، ولبنة كريمة في جدار الذود عنه وعن طهره، وفي طليعة الذين تصدَّروا الدعوة والإصلاح في المدينة، ولم يكل ولم يمل حتى الرمق الأخير من أجل العمل على بناء جيل معتز بدينه وهويته، متجذر في وطنه، ومدافع عن حقوقه ومقَّساته".

وسألت الحركة الله تعالى الرحمة للشيخ حمامي، وأن يعلي مقامه في الفردوس الأعلى، وأن يعوّض أهله الكرام عنه خير العوض، وأن يحفظ قدسنا وأقصانا، وأن يجعل ما قدَّمه في سبيلهما في ميزان حسناته.

المصدر / فلسطين أون لاين