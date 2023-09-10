فرص عمل في مطعم التايلندي بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن مطعم التايلندي بمدينة غزة يعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة بالمطعم .
الوظائف المطلوبة
1- مُضيف ( جرسون ) جرسون يدلل الزباين ، ومحترف في الخدمة
2- بارمان ( باريستا ) جدع في الحلويات والمشروبات الساخنة والمشروبات الغربية .
3- شيف مأكولات غربية .
4- شيف بيتزا ومعجنات .
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظائف فقط من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي :
https://forms.gle/sxEdPfHRRBVDjzn96
- العنوان: مدينة غزة - الرمال الشمالي - شارع عبد القادر الحسيني تقاطع شارع الثورة
- ينتهى التسجيل للوظائف بتاريخ 19/9/2023