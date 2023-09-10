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فرص عمل في مطعم التايلندي بمدينة غزة

10 سبتمبر 2023 . الساعة 14:28 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpg

إعلان توظيف صادر عن مطعم التايلندي بمدينة غزة يعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة بالمطعم .

الوظائف المطلوبة

1- مُضيف ( جرسون ) جرسون يدلل الزباين ، ومحترف في الخدمة

2- بارمان ( باريستا ) جدع في الحلويات والمشروبات الساخنة والمشروبات الغربية .

3- شيف مأكولات غربية .

4- شيف بيتزا ومعجنات .

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظائف فقط من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي :

https://forms.gle/sxEdPfHRRBVDjzn96

- العنوان: مدينة غزة - الرمال الشمالي - شارع عبد القادر الحسيني تقاطع شارع الثورة

- ينتهى التسجيل للوظائف بتاريخ 19/9/2023

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