فرص عمل في مطعم التايلندي بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن مطعم التايلندي بمدينة غزة يعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة بالمطعم .

الوظائف المطلوبة

1- مُضيف ( جرسون ) جرسون يدلل الزباين ، ومحترف في الخدمة

2- بارمان ( باريستا ) جدع في الحلويات والمشروبات الساخنة والمشروبات الغربية .

3- شيف مأكولات غربية .

4- شيف بيتزا ومعجنات .

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظائف فقط من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي :

https://forms.gle/sxEdPfHRRBVDjzn96

- العنوان: مدينة غزة - الرمال الشمالي - شارع عبد القادر الحسيني تقاطع شارع الثورة

- ينتهى التسجيل للوظائف بتاريخ 19/9/2023