العامودي للأسرى: لن نسمح بكسر إرادتكم مهما كلَّف ذلك من ثمن

قال رئيس الدائرة الإعلامية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، علي العامودي، إن وزير أمن الاحتلال المتطرّف إيتمار بن غفير وإدارة سجون الاحتلال تحاول معالجة فشلها بعد عملية نفق الحرية من خلال الاعتداء على حقوق أسرانا.

وخاطب العامودي في كلمة عبر قناة الأقصى اليوم الأحد، الأسرى بقوله: "لأسرانا الأبطال لن نسمح بكسر إرادتكم مهما كلَّف ذلك من ثمن".

وأضاف: "الفاشي بن غفير يحاول بناء شعبيته على حساب أسرانا الذين يشكلون بالنسبة لحماس وشعبنا ذخرًا وطنيًا كبيرًا وشامة للمقاومة".

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وأكد العامودي أن القضية ليست فقط قضية المتطرّف بن غفير إنما هي قضية حكومة فاشية قمعية تنتهج السبيل الإجرامي في التعامل مع أسرانا.

وشدَّد رئيس الدائرة الإعلامية لحماس على أن صمود وثبات أسرانا وتحدّي هذه السياسة الإجرامية وإسناد مقاومتنا وشعبنا أينما وجد هو الرد الملائم على جريمة انتهاك حقوق أسرانا.

ودعا العامودي لفضح جريمة الاحتلال تجاه الأسرى ومقاومتها بكل السبل والوقوف إلى جانب أسرانا في معركتهم.

وأضاف: نقول لأسرانا إننا معكم ولن نسمح للاحتلال أن يسجّل نقطة انتصار وسنظل نقاتل من أجلكم حتى نراكم أحرارًا بيننا.

ونوَّه إلى أن الأسرى بالنسبة لحماس هم كالمسرى قضية أساسية محورية ولن نسمح للاحتلال بالاعتداء على حقوقهم.

المصدر / فلسطين أون لاين